3 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متنوعة طرحتها أمانة الطائف عبر بوابة فرص للاستثمار البلدي، وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة مشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة والتصميم والتنفيذ والتوريد والترميم، ومنها إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري سكني بممشى العرفاء. كما طرحت مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري ترفيهي رقم 1 بوادي وج، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري ترفيهي رقم 2 بوادي وج. وأوضحت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات عبر منصة بلدي أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية فرص، والمخصص لعرض الفرص الاستثمارية، وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم العروض والعطاءات هو 10 / 8 / 2021.

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