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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما أظهرته معطيات هيئة الجمارك العامة الصينية، حيث بلغ 63.075 مليار دولار. وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وبلغت 28.94 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 20.6 % ، لتبلغ 34.29 مليار دولار.



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