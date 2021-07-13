جولات رقابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مصانع سخانات المياه، نفذتها عدة جهات حكومية، في عدد من مناطق بالمملكة، للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.

وشملت الجولات: 20 مصنعا، جرى خلالها، سحب 16 عينة للاختبار، وضبط 2788 عينة، أظهرت نتائجها مطابقة 14 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، فيما أظهرت عينتين غير مطابقتين.

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.