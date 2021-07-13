جولات رقابية

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وشملت الجولات: 20 مصنعا، جرى خلالها، سحب 16 عينة للاختبار، وضبط 2788 عينة، أظهرت نتائجها مطابقة 14 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، فيما أظهرت عينتين غير مطابقتين.
وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
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