شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنقل 7 شركات للعمل بنظام نقل الملكية.. أبرزها "فودافون" و"لكح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، سيتم التعامل على أسهم 7 شركات من خلال نظام نقل الملكية طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (94) لسنة 2018، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة التداول يوم الأحد وهم :

1-الخليج للاستثمارات العربية.

2-فودافون مصر للاتصالات.

3-سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية.

4-العاشر من رمضان لصناعة الغزل.

5-المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف (تكنوباك).

6-المشروعات الصناعية والهندسية.

7-القابضة للاستثمارات المالية – لكح جروب.

كما قررت اللجنة، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 66.8 مليون جنيه، موزع على عدد 6.7 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في (8) إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، كما تم الإعلان عن فتح سوق الصفقات الخاصة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو عام 2021، وتم تنفيذ الشراء لعدد 211.6 ألف سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 28.5 جنيه للسهم.

ويتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة – اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأربعاء.

فيما قررت لجنة القيد، منح سندات جولدن بيراميدز بلازا- الدفعة الأولى-الإصدار الثاني – مهلة أخيرة حتى 15 أغسطس، لموافاة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتماني على أنه في حالة عدم الالتزام يتم إدراج السندات بالقائمة (د) اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء.