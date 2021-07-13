شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصانع منتجات الألبان المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى هيئة سلامة الغذاء تحقيقات موسعة بشأن شكاوى من مخالفات لدى بعض المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة قطاع الألبان ومنتجاتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عملية التصنيع بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

ما هى أبرز الشكاوى المقدمة لهيئة سلامة الغذاء؟

فى هذا الإطار تقول الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنه فحص الشكاوى الغذائية ومقرر اللجنة العلميه للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تجرى تحقيقات موسعة فى كافة الشكاوى المرتبطة بكافة القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن قطاع الألبان ومنتجاتها ومنها الجبن هو الأكثر من حيث عدد الشكاوى وذلك لكون منتجات الألبان ذات درجة عالية من الخطورة لكونها تحتاج طبيعة خاصة من حيث مراحل الإنتاج والتخزين.



دور هيئة سلامة الغذاء بشأن المخالفات؟ دور هيئة سلامة الغذاء بشأن المخالفات؟

وأضافت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دور هيئة سلامة الغذاء هو تقويم أداء المنشآت والمصانع المخالفة وليس إغلاقها بل العمل على إجراء توعية للمصانع والمنشآت التي بها مخالفات يمكن تداركها والتعامل معها، لافتاً إلى أن الهيئة لا تتهاون فى أى إنتاج يضر بصحة المستهلكين.

وبشأن عدد الشكاوى وطبيعتها، أكدت الدكتورة بسمة سليمان، أنه لا يمكن الإفصاح عن أسماء المصانع أو الشركات المشكو في حقها، ولا طبيعة ونوعية الشكاوي للحفاظ على سرية التحقيقات وكذلك أداء عمل الهيئة، لافتاً إلى أن قطاع الألبان ومنتجاتها هو صاحب النصيب الأكبر من حيث عدد الشكاوي الواردة لهيئة سلامة الغذاء.



طبيعة التنسيق بين سلامة الغذاء واتحاد الصناعات طبيعة التنسيق بين سلامة الغذاء واتحاد الصناعات

وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء تساند الصناعة الوطنية لا تعرقلها، لذلك هناك تواصل وتنسيق دائم مع غرفة الصناعات الغذائية المصرية باتحاد الصناعات فيما يتعلق ببعض الملفات، خاصة التوعية بأهمية الخدمات المقدمة من سلامة الغذاء للصناعة وكيفية التعامل مع العوائق والمشكلات المختلفة.



هل مخالفات قطاع الألبان قاصرة على المصانع فقط؟ هل مخالفات قطاع الألبان قاصرة على المصانع فقط؟

وتابعت مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، أن لجان الهيئة تتحرك مع اية شكاوي وهنا الشكاوي لا ترتبط بمصانع فقط، لكن منها شكاوي ترتبط بنشاط المطاعم والسوبر ماركت والهايبر ماركت أو حتى الأكشاك فى الشارع، لافتاً إلى أن الهيئة توجه بعدد من الإجراءات اللازمة لضبط وتعديل السلوك المخالف لدى الجهة محل الشكوى وفى حالة عدم الالتزام يجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة خاصة إذا كانت الجهة تنتج وتضخ إنتاجها فى الأسواق.

وأوضحت الدكتورة بسمة سليمان، أن بعض الشكاوى تكون كيدية، لذلك نتعامل بشفافية مع كافة الشكاوى الواردة ولا نتخذ أى إجراء إلا بعد التأكد من صحة الشكوى، وإجراء الزيارات المطلوبة للتأكد من وجود المخالفة.