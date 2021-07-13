شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: أسواق المال لاعبا رئيسيا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها لاستثمارات تنموية والان مع تفاصيل الخبر
تطرق "فريد"، خلال كلمته في فعاليات الجلسة التي حملت عنوان" دور القطاع المالي في تمويل التعافي المرن والمستدام بعد جائحة كورونا"، إلى الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم لدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذا الدور المتزايد لها أيضا في تعبئة المزيد من المدخرات العالمية الناتجة عن تراجع معدلات الاستهلاك متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيهها إلى الاستثمارات ذات العوائد التنموية البيئية والمجتمعية وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق تعافي مرن ومستدام بعد جائحة كورونا.
وتابع "فريد"، أن قيد الأوراق المالية للشركات في أسواق المال يعزز من قدراتها على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية في المسائل المرتبطة المعايير البيئية والاجتماعية وجهود الحوكمة وهو ما يؤهلها للإدراج في المؤشرات الدولية التي تضم الشركات ذات السياسات والممارسات البيئية والاجتماعية ودعم المساواة بين الجنسين، بما يسهم في تنويع الاستثمارات التي تتدفق من خلال أسواق المال.