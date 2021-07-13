شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الأسترالي بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط صعود العملة الأمريكية وتقييم المستثمرين لبيانات التضخم.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



هذا، وتترقب الأسواق عن كثب صدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة على رأسها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7470، وسجل أعلى سعر عند 0.7504 في حين سجل أقل سعر عند 0.7428.