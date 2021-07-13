شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: معرض "صنع فى مصر" بجوبا تأكيد على دورنا نحو أشقائنا بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن سعادتها وشكرها لدولة جنوب السودان، وذلك لإعطاء الفرصة لإقامة معرض "صنع فى مصر" فى مدينة جوبا، وتقديم كل المساعدة والمساندة لإنجاح هذه الفعالية، وهو الأمر الذى يعكس مدى حرص دولة جنوب السودان على تعزيز أطر العلاقات الثنائية والاقتصادية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين، ومن هذه المنطلق فأن إقامة هذا المعرض تحت رعاية الرئيس سالفاكير، والرئيس عبد الفتاح السيسى، هو تأكيد على دورنا نحو أشقائنا فى جنوب السودان من خلال توفير الاحتياجات اللازمة لهم سواء منتجات غذائية وغيرها العديد من المنتجات، وأن يكون منتج مصري متميز ذا سعر تنافسى يلبى رغبات واحتياجات المستهلك فى جنوب السودان.

وأضافت وزير الصناعة والتجارة، خلال كلمتها بانطلاق معرض "صنع فى مصر" فى مدينة جوبا بجنوب السودان، والذى نقلت فعالياته قناة "إكسترا نيوز" إن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخما غير مسبوق، على المستويين الرسمي ودوائر الأعمال، وذلك من خلال قيادات البلدين ورجال الأعمال بالبلدين، والتي كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جنوب السودان فى شهر نوفمبر الماضى، مشيرة إلى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة جنوب السودان خلال نوفمر الماضى تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها فى عام 2012.

وأكدت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، أن تنظيم هذا المعرض بهذا المستوى، يأتي فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز علاقتها الاقتصادية مع دولة جنوب السودان، بهدف تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى والتي مازالت فى أرقامها لا تعبر عن حجم العلاقة بين الشعبين، أو حجم العلاقة بين رؤساء الدول.

وأشارت وزير الصناعة والتجارة، إلى أن هذا المعرض يحظى بمشاركة أكثر من 40 شركة مصرية، تمثل قطاعات الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية، وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق، بالإضافة للمنتجات اليدوية والحرفية، وغيرها من القطاعات الأخرى التى يحتاجها سوق دولت جنوب السودان.

وأكدت نيفين جامع، على أنها على ثقة تامة بوجود العديد من الفرص التجارية التى يمكن ان يتعاون بشأنها الدولتين فى تلك القطاعات بما يخدم تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وأن ما لمسناه اليوم بدولة جنوب السودان، وجودة المنتجات ومدى التعاون بين البلدين، جعلنا نقرر بأن ننشئ قاعة مؤتمرات تكون متميزة لعرض كل المنتجات المصرية التى تساهم فى تلبية متطلبات اشقائنا فى دولة جنوب السودان، وكان أحد المطالبات يكون هناك تواجد للبنوك المصرفية هنا فى دولة جنوب السودان، البنك الأهلى المصرى قرر فتح فرع خلال شهر سبتمبر المقبل حتى يفى بمتطلبات أهل جنوب السودان.

وأنهت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة حديثها، بأن العلاقة الطيبة بين مصر شعب جنوب السودان لا بد أن تترجم فى زيادة التبادل التجارى، وجزب الاستثمارات، كما أكدت على حرص الحكومة المصرية لتشجيع جميع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، وتقديم كافة الدعم للشركات فى جنوب السودان بمختلف المجالات الصناعية والتجارية، وأمل أن تشهد الفترة المقبلة لمزيد من التعاون بين البلدين.