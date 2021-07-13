شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية إضافية ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 76.95، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 73.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.30 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد