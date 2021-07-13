شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض قليلاً في بداية الجلسة عقب بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وبدأ موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات في وول ستريت عن الربع السنوي الثاني من هذا العام، والبداية من البنوك حيث أعلن بنكا "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" عن نتائجهما اليوم.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9% في يونيو/حزيران، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 34938 نقطة، واستقر مؤشر "إس أند بي 500" عند 4385 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 14764 نقطة.