شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض متأثراً بصعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن الطلب الصيني.



يأتي ذلك في ظل إشارات على تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين بالتزامن مع زيادة المخزونات من النحاس، وهو ما ضغط على الأسعار.



وفي خطوة تبدو محاولة لدعم النمو المتباطيء، قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك، كما قررت البنوك الصينية تمديد أجل قروض جديدة في يونيو/حزيران بلغت قيمتها 2.12 تريليون يوان أي ما يعادل 327 مليار دولار مقارنة بقيمة القروض التي قدرت بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو/أيار.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني عن الربع الثاني فضلا عن صدور بيانات الإنتاج الصناعي أيضا.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2844 دولارا للأوقية.