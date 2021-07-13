شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أربعة أسابيع مع تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من حزيران/يونيو، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 17 من الشهر ذاته وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ الخامس من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في خمسة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لتفشي سلاسة دلتا بالإضافة لاستمرار جمود المحادثات بين المنتجين الرئيسين داخل تحالف أوبك+ مع خلاف الرؤى بين السعودية والإمارات حول مستقبل السياسة الإنتاجية، ما يضيف غموض حول استمرار تنفيذ تخفيضات الإنتاج الحالية ومدى التزام المجموعة بالحصص السوقية.

وفي تمام الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.20% لتتداول عند مستويات 74.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 74.18$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 74.10$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.33% لتتداول عند 75.35$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 75.25$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.16$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.19 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.23.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار مقابل 296 مليار يوان أي ما يعادل 45.5$ مليار في آبار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 271 مليار يوان أي ما يعادل 44.4$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بخلاف التوقعات وتباطؤ نمو الواردات دون فاقت التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 4.9% مقابل 5.0%، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 3.8%.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 186.64 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,035,037 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,115 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 378 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.3 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.