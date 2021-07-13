شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز بعد بيانات التضخم في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفز الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو ، جاء أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما يزيد الاحتمالات لاستمرار مخاوف التضخم.

وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاما وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.