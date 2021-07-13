هل يحق للعميل بيع الوحده أو السداد المُعجل بعد الحصول عليها في مبادرة التمويل العقاري ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

حدد البنك المركزي المصري عددًا من الإجراءات ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، في حال رغبة العميل لبيع الوحدة أو التأخر في السداد والتعثر.

وقال إنه في حالة رغبة العميل في بيع الوحدة أو السداد المعجل للتمويل يتم اتباع الإجراءات الآتية:

1- يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع أو السداد المعجل بالكامل خلال أول 7 سنوات من عمر القرض.

2- يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.

3- لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

وفي حال تأخر العميل عن السداد، نصت المبادرة على تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2% زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذلك على الأقساط مستحقة الدفع التي لم يقم العميل بسدادها، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقاً لسعر المبادرة.

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وبالنسبة لحالة تعثر العميل، يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر، على أن يتم ذلك فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي ألت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء.

الاشتراطات العامة لمبادرة التمويل العقاري الجديدة:

تشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

يمكن استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل.

استفادة أصحاب المعاشات من المبادرة بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل.

أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

تنطبق على متوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.