شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب اليوم 13-7-2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-7-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.81 ريال سعودي.

أما عن أسعار العملات فى مصر اليوم فشهدت تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقرارا كما كانت أسعارهم أمس بالبنوك، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.20 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.81 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.40 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.40 ريال بما يعادل 57.96$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.28 ريال بما يعادل 53.13$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.23 ريال بما يعادل 50.72$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.05 ريال بما يعادل 43.47$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.82 ريال بما يعادل 33.81$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.70 ريال بما يعادل 28.98$ سعر أوقية الذهببنحو 6,761 ريال بما يعادل 1,803$ سعر جنيه الذهببنحو 1,522 ريال بما يعادل 405.76$ سعر كيلو الذهببنحو 217,400 ريال بما يعادل 57,965$