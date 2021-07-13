شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 13-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراره اليوم الثلاثاء الموافق 13-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري ، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ثباتا عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الأمس.

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنوك المركزى المصرى ،والأهلى المصرى، وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.