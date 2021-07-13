شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعى.. مؤشرها الرئيسي يقفز بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع جماعي كبير، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مرتفعا بنسبة 1.9%، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.27%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.98%.

ومالت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، خلال تعاملات اليوم، في حين مالت تعاملات العرب والاجانب نحو الشراء، وبغلت قيمة صافي مشتريات العرب نحو 34.8 مليون جنيه، وبلغ صافي قيمة مشتريات الأجانب نحو 425.5 مليون جنيه.