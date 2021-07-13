شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: استكمال بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي عن استكمال بيع شركتي المطاحن الثانية والرابعة والتي تمثل المرحلة الأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة.

وأضاف الفضلي في تغريده له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن استكمال البيع يسهم في تحقيق تطلعات القيدة الرشيدة في تطوير الخدمات المقدمة من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.