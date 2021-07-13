شكرا لقرائتكم خبر عن "المستثمرون ورجال الصناعة فى جولة ميدانية داخل شركات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عدد من المستثمرين ورجال الصناعة، بجولة تفقدية شملت شركتى " أبوزعبل للصناعات الهندسية " و"مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" وذلك للإطلاع على أرض الواقع على الإمكانيات التكنولوجية بهما، وذلك عقب إنتهاء ندوة "دعم الصناعة المصرية" والتى نظمتها وزارة الإنتاج الحربى لتعريف المستثمرين المصريين ومختلف الجهات بالدولة بالإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وذلك من منطلق إيمان الوزارة بأهمية التكامل بين مختلف قطاعات الدولة (الحكومي، العام، الخاص).

وتم المرور على عدد من خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) ومنها خطوط درفلة الصلب على الساخن والبارد والمطروقات والمشغولات الثقيلة، وكذا المرور على خطوط إنتاج بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشمل ذلك خطوط القطع بالليزر ومراكز الخراطة العملاقة ، كما قام السادة الحضور بتفقد المعرض المفتوح للمنتجات المدنية بـ "مصنع 200 الحربى" والذى يشتمل على نماذج لعربات الشباب المتنقلة وكذلك عدد من الآلات الزراعية وغيرها من المنتجات الأخرى.

وعقب إنتهاء الجولة تم التأكيد على دعوة الجميع إلى الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تُمثل فرصاً استثماريةً للنهوض بالصناعة المصرية، سواء بنظام التشغيل للغير لخطوط وماكينات الإنتاج (إستغلالاً للطاقات الفائضة بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي) لإنتاج منتجات جديدة، أو من خلال المشاركة في تنفيذ دراسات الجدوي لمنتجات جديدة أو مستحدثة، أو عبر الشراكة في إقامة مشروعات جديدة سواء بإستغلال الإمكانيات المتاحة أو باستثمارات جديدة.