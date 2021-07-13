شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تجرى تحقيقات موسعة بشكاوى مخالفات بعض مصانع منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري هيئة سلامة الغذاء تحقيقات موسعة بشأن شكاوي من مخالفات لدي بعض المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة قطاع الألبان ومنتجاتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عملية التصنيع بما يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء.

وفي هذا الإطار تقول الدكتورة بسمة سليمان رئيس لجنة فحص الشكاوي الغذائية ومقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بهيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تجري تحقيقات موسعة في كافة الشكاوي المرتبطة بكافة القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلي أن قطاع الألبان ومنتجاتها ومنها الجبن هو الأكثر من حيث عدد الشكاوي وذلك لكون منتجات الألبان ذات درجة عالية من الخطورة لكونها تحتاج طبيعة خاصة من حيث مراحل الإنتاج والتخزين.

وأضافت في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دور هيئة سلامة الغذاء هو تقويم أداء المنشآت والمصانع المخالفة وليس إغلاقها بل العمل على إجراء توعية للمصانع والمنشآت التي بها مخالفات يمكن تداركها والتعامل معها، لافتاً إلى أن الهيئة لا تتهاون في أي إنتاج يضر بصحة المستهلكين.