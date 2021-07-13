شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول تصريف تشبعه الشرائي– تحليل – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.16% بما يعادل -0.27 نقطة ليستقر السهم على سعر 169.48 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 167.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 172.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه