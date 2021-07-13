شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بفضل توقعات انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي ، فى علامة إيجابية على قوة مستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ،ويطغي ذلك على تأثير عدم إحراز أي تقدم فى حل الخلاف السعودي الإماراتي داخل تحالف أوبك بلس.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 74.72$ ، من مستوى الافتتاح عند 74.17$، و سجل أدنى مستوي عند 74.05$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 75.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.22$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.20$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.7% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل بفعل جمود المحادثات بين المنتجين الرئيسيين داخل تحالف أوبك بلس.

على حسب وكالة "رويترز" أظهر استطلاع أولى أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الثامن على التوالي ، مع هبوط مخزونات البنزين أيضا ، فى علامة إيجابية على قوة الطلب الوقود فى الولايات المتحدة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثامن على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

وانخفضت المخزونات الأمريكية الأسبوع السابق لأدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2020 ، مستويات قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

من ناحية أخرى ،قالت مصادر فى تحالف "أوبك بلس" إن المجموعة لم تحرز تقدما بعد فى حل الخلاف بين السعودية والإمارات ،والذي حال الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج النفط.