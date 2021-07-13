الاقتصاد

أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى يونيو

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار/مايو مرتفعا بمقدار 0.9% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.6 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.9 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 0.7% ،هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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