شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم التي تصدر فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ، من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.40 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.22 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.14 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وسجل مؤشر الدولار الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.85 نقطة ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل الاحتمالات القوية لقرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ينتظر المستثمرين المزيد من الأدلة الجديدة حول توقيت بدء المركزي الأمريكي فى تقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، والتي توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي قد تجبر المركزي الأمريكي بالأسرع فى تقليص برنامج شراء السندات.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.9% سنويا فى حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 5.0% فى أيار/مايو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.