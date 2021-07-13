شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة قياسية بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل فى التعاملات المبكرة ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبل صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،بعدما سجل مستوى قياسي جديد عند 461.38 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد ارتفاعات قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء متخليا عن ذروة قياسية ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 0.6% ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح بعد موجة من المكاسب القوية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.35% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي، وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,386.68 نقطة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر أدلة قوية حول توقيت بدء البنك الفيدرالي الاتحادي فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز لأكبر اقتصاد فى العالم.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس قرابة 0.1% ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.1 %.