شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبل بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، لكن يظل الصعود محدود مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول توقيت البدء فى تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,812.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,806.11$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,805.90$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون التسعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,818.38$ للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 7% على مدار شهر حزيران/يونيو الماضي ،وسجلت أدنى مستوى فى شهرين عند 1,750.58$ للأونصة ، بفعل اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، مع الإعلان عن تعديل بالزيادة فى توقعات أسعار الفائدة والتضخم فى البلاد.

ومنذ الاجتماع الذي عقد أيام 15-16 حزيران/يونيو لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي جاء أكثر تشددا عن ما توقعته أسواق المال العالمية، ينصب تركيز المستثمرين بحثا عن أدلة جديدة تخص توقيت البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ، والتي توضح مدي تزايد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والتي قد تجبر المركزي الأمريكي بالأسرع فى تقليص برنامج شراء السندات.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.9% سنويا فى حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 5.0% فى أيار/مايو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.5% من ارتفاع بنسبة 0.6% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,037.28 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.