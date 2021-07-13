شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جي بي مورجان (JPM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.43% بما يعادل 2.23 نقطة ليستقر على سعر 158.00 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 157.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 167.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد