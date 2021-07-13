شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.04% بما يعادل 0.02 نقطة ليستقر السهم على سعر 54.48 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 54.60، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 53.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه