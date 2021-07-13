شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وأيضاً لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 231.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 238.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه