شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -1.02 نقطة ليستقر على سعر 199.98 دولار، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استقرار مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 198.30، ليستهدف مستوى الدعم 191.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط