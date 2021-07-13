تعرف على البنوك وشركات التمويل المشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بقائدة 3%

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البنك المركزي المصري اليوم رسميا، شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% تسدد على 30 عاما.

ويمكن الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري عن طريق البنوك أو شركات التمويل العقاري في مصر.

ويرصد "القاهرة 24" في التقرير التالي البنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة البنك المركزي بفائدة 3%:

أولا: البنوك

1-البنك الأهلي المصري.

2- بنك مصر.

3- بنك التعمير والإسكان.

4- بنك القاهرة.

5- البنك التجاري الدولي CIB.

6- بنك التنمية الصناعية.

7- البنك العربي الأفريقي الدولي.

8- بنك المصرف المتحد.

9- بنك القطري الوطني الأهلي QNB.

10- بنك بلوم.

11- بنك كريدي أجريكول.

12- البنك العقاري المصري العربي.

13- البنك المصري الخليجي.

14- بنك الاتحاد الوطني.

15- بنك الاستثمار العربي.

16- بنك الشركة المصرفية العربية SAIB.

17- بنك الكويت الوطني.

18- بنك فيصل الإسلامي.

19- بنك التنمية والائتمان الزراعي.

20- بنك قناة السويس.

ثانيا: شركات التمويل العقاري

- شركة الأهلي المتحد.

- شركة الأهلي التمويل العقاري.

- شركة تمويل

- شركة كونتاكت

- شركة الأولى للتعمير العقاري

- شركة العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري

شروط عامة للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الجديدة

1-أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

2- لا يتعد عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

3- أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

4- تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

5- إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

شروط الحصول على الوحدة السكنية لمحدودي الدخل:

- يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسر.

-تبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفعة مقدمة 10%.

-تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدة سكنية لمتوسطي الدخل

- يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

- يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

كما يمكن لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة.