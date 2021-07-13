شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يكشف: معدل التضخم لعام 20/21 هو الأقل منذ 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع متوسط التضخم للعام المالي المنتهي 2020/2021، عند مستوى 4.8% وهو أقل متوسط يتم تسجيله للأعوام المالية منذ 15 عاما.

وقال مينا نصحي كامل الإحصائي بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 بالفيديو، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصدر في شهر يونية من كل عام مؤشر التضخم للأعوام المالية، وأظهرت البيانات أن رقم التضخم للعام المالي الماضي 2021/2020 سجل نحو 4.8%، وبالرجوع إلى متوسط معدلات التضخم للأعوام المالية السابقة نجد أن هذا الرقم هو أقل معدل مسجل للتضخم في الأعوام المالية منذ العام المالي 2007/2006.

وأضاف مينا نصحي، أن رقم التضخم للعام المالي 20/19 قد سجل 5.3%، فيما سجل أعلى مستوى له العام المالي 16/17 وبلغ نحو 24.6%، وأقل رقم مسجل في سلسلة الأرقام القياسية " التضخم" في الأعوام المالية كان في العام المالي 2006/2005 وسجل 3.7% وهذا الرقم لم يسجل منذ 15 عاما.

ويتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قياس معدلات التضخم فى مصر، من خلال تتبع أسعار سلة من السلع والخدمات والتى تحتوي على 1000 سلعة وخدمة موزعة بين المناطق الحضرية والريفية فى جميع مناطق الجمهورية بشكل شهري، كما أن هناك مجموعة من السلع التى يتم تتبع أسعارها بشكل أسبوعى وهى السلع التى تتغير أسعارها بشكل سريع مثل الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك.

وأوضح مينا صبحى، أن عملية جمع المعلومات يتولاها مجموعة ضخمة من الباحثين وجامعى الأسعار وصل عددهم تقريبا إلى 150 باحثا ميدانيا، وذلك بخلاف المراجعين والمشرفين ومديرى المكاتب والإحصائيين، اللذين يعملون بعد جمع البيانات من العمل الميداني.