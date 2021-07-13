الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600 جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت وباقي خامات البناء استقرارا اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من المصانع المصرية والموردين المحليين.

 

وسجل الحديد بين 14200- 14600جنيه للطن كسعر المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن، وسجل الأسمنت "البورتلاندي" 750-850 جنيها للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن. 

 

وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

واستقرت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا