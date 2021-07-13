شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية،ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10368 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12746 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4051 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 23577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 3300 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 2818 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الشمس بيراميزا للفنادق المصدرة لعدد 22,222,164سهم بقيمة إجمالية 56,666,518 دولار.