الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ 26 جنيها فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا اليوم الثلاثاء 13-7-2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت الدواجن البيضاء 26  جنيها للكيلو في المزرعة، مقابل 28 جنيها للكيلو في أسعار امس كما انخفض السعر للمستهلك ليتراوح بين 29 - 31 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار الدواجن البلدى بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر البيض الأبيض عند 38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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