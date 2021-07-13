شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 13-7-20121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الثلاثاء 13-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنوك المركزى المصرى ،والأهلى المصرى، وبنك مصر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الاثنين بالبنوك.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.51جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.52جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib" سجل 18.52 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.68جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.