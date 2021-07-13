سعر اليورو اليوم الثلاثاء فى مصر

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقرارا كما كانت أسعارها أمس بالبنوك، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.52 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.