شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي للتأمين توقع اتفاقية اندماج مع الأهلي للتكافل تزيد بها رأسمالها الى أكثر من 638 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة بتاريخ 02/12/1442ه الموافق 12/07/2021م مع شركة الأهلي للتكافل حيث ستقوم بموجبها بشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل. وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال سعودي للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل بقيمة اسمية إجمالية قدرها (238,524,620) ريال سعودي، أي أنه سيتم إصدار (1.43) سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل ستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من (400,000,000) ريال سعودي الى (638,524,620) ريال سعودي عبر زيادة عدد الأسهم من (40,000,000) سهم الى (63,852,462) سهم عادي بحيث ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأس مال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير عن سعادته بهذه الخطوة الهامة في مسيرة الشركة الناجحة التي تمتد إلى ما يقرب من ربع قرن ، وأوضح سموه أن الاندماج المقترح -في حال إكتماله وحصوله على الموافقات النظامية اللازمة وإقراره من قبل جمعيتي مساهمي كلا الشركتين- سوف يساعد على خلق كيان أكبر وأقوى وأكثر ملاءة وقدرة مما يمكنه من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر نظرا للخبرة والبنية التقنية وإمكانات التسويق التي تمتلكها شركة الأهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية والادخار مما يعزز من الوضع التنافسي لشركة الدرع العربي في كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة (العام، الصحي، الحماية والادخار). وأشاد سمو الأمير نايف بدعم البنك المركزي وهيئة السوق المالية والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية 2030 والذي تضمن مبادرة لتشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين، والتي تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه

كما عبر سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السيد عمر محمد هاشم عن سعادته قائلاً: "يمثل هذا الاندماج بين كل من شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي لحظة مهمة في تاريخ الشركتين. حيث وكنتيجة لصفقة الإندماج مع شريك قوي، ، فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة مما سيؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة. . والدليل على وضوح دوافع صفقة الاندماج والفوائد المرجوة منها هو السرعة والسهولة في الاتفاق بين الطرفين. كما أنه في حال الحصول على الموافقات المطلوبة لاستكمال الاندماج من قبل كل من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإننا نتوقع أن تصبح الشركة الدامجة واحدة من كبرى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة

كما صرح الأستاذ/ نايف مسند المسند، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للأسواق المالية ("الجزيرة كابيتال") المستشار المالي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني - نحن سعداء بالإعلان عن توقيع اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل، حيث أن الاندماجات تساهم في خلق كيانات اقتصادية كبرى، لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في المملكة وتطوير السوق المالية المحلية. مع تمنياتنا للشركتين بنجاح واكتمال الاندماج المحتمل

كما أشاد الأستاذ/ معاذ الخصاونة، الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم") المستشار المالي لشركة الأهلي تكافل بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من جميع الأطراف، وأعرب عن سعادته بتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، وأكد على أن مثل هذه الاندماجات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وخلق سوق تنافسية أكثر كفاءة