شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مُلكيّة ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 8.9 مليون ريال عن الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة ملكية للاستثمار توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.854 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات عن فترة الاستحقاق للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 68.1 مليون سهم، بواقع 0.13 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.3% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 29 يوليو الجاري، على أن يتم دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8.854 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بواقع 0.13 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.3% إلى السعر الأولى للوحدة.