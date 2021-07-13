شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأهلي ريت تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ 48.1 مليون ريال عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الأهلي المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 48.125 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت عن فترة الاستحقاق للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 137.5 مليون سهم، بواقع 0.350 ريال لكل وحدة، وبنسبة 3.5% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 26 يوليو الجاري، على أن يتم دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1 عن الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، بقيمة 44.687 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.325 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.25%.