شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تعليم ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 12.2 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية بقيمة 12.240 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن فترة الاستحقاق للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 51 مليون سهم، بواقع 0.24 ريال لكل وحدة، وبنسبة 2.4% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 يوليو الجاري، على أن يتم دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح على مالكي وحداته، بقيمة 32.64 مليون ريال عن العام 2020، بحصة تبلغ 64 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 6.4% إلى السعر الأولي للوحدة.