شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، وسط تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم التي تصدر فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ،من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1841$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1861$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1875$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر فى وقت لاحق اليوم ، من احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص برنامج شراء السندات.

والبدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأكبر فى العالم ،خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.