شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ليحاول الابتعاد عن مستوى 0.7500، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 0.7375 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7430 والمقاومة 0.7540

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط