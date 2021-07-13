شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار جمع عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق 1797.00، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1825.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد