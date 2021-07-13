شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليتحرك دون 1.3890، مما يتطلب الحذر بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن السعر يحتاج للتداول فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد المتوقع فعالاً، والذي يستهدف مستوى 1.3960 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن الفشل بالارتقاء فوق 1.3890 سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي يصل إلى 1.3805.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3820 والمقاومة 1.3990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد