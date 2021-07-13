شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1888، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار مزيد من الانخفاض لاختبار مستوى 1.1780 كهدف رئيسي أول، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1700 كمحطة تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط