شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعوض خسائره مع توقعات خفض المخزونات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعوض معظم الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق، إذ تلقت السوق الدعم نتيجة شح الإمدادات وتوقعات بمزيد من السحب من مخزونات الخام الأمريكية، بيد أن المخاوف من انتشار سلالات كوفيد-19 كبحت المكاسب.

وارتفع خام برنت تسليم سبتمبر 36 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 75.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسرت 0.5 بالمئة أمس الاثنين. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.45 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة ، بعد أن هبط 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للسمسرة "التفاؤل بشأن شح الإمدادات وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية يقدمان الدعم".