شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تشغيل خط جديد للنقل الجماعي بالعبور ودعم منظومة النقل بأتوبيسات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تشغيل مسار خط أتوبيس نقل جماعي جديد بمدينة العبور، من جنة العبور إلى كارفور من الـ4 مساءً وحتى الساعة الـ11 مساءً تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة، بجانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر لتدعيم خطوط النقل الداخلي والخارجي بالمدينة بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتقليل زمن التقاطر وتيسير حركة النقل بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة رئيسية تم تشكيلها بهيئة المجتمعات لمتابعة وتقييم وتطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة.

القاهرة - سامية سيد - رئيس الإدارة المركزية للتنمية بـ"هيئة المجتمعات": تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة وتقييم وتطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، إلى أن ذلك يأتي في إطار مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة التابعة لها، ولإظهار المدن بالصورة الحضارية اللائقة، وتحقيق منظومة توفر كافة الخدمات اللازمة على أعلى مستوى بالمناطق السكنية بالمدن الجديدة طبقاً لشروط ومواصفات متميزة، ومنها منظومة نقل الركاب من خلال شبكة من الأتوبيسات المكيفة الذكية تواكب المعايير الدولية للنقل الحضاري وتحت مظلة التنمية المستدامة، وكذا الحد من المواصلات غير المرخصة، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمدينة تكون من مهامها: متابعة كافة خطوط النقل وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة، ومتابعة أتوبيسات النقل الداخلي من خلال المنظومة الإلكترونية GPS، وحالة ونظافة الأتوبيسات، وتجهيز الطرق والمسارات الخاصة بالأتوبيسات واستراحات الركاب بأماكن الانتظار لخطوط النقل بالمدينة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة متميزة وسهولة التنقل من وإلى أحياء المدينة.

ومن جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سبق تشغيل مسار الخط الأول من الترفيهية إلى جنة العبور، حيث تعمل الأتوبيسات من الساعة الـ6:40 صباحاً، وحتى الساعة الـ11مساء، وذلك بعد عمل الصيانة الدورية للأتوبيسات الموجودة بالمدينة في إطار بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مواصلات مصر، وتم تسليم الأتوبيسات للشركة لتشغيلها.

وأضاف، أنه جارٍ تخصيص موقف الأتوبيسات الموجود بمنطقة الـ70 م2 إسكان الشباب لشركة مواصلات مصر بنظام مقابل الانتفاع السنوي لتشغيل خطوط النقل الخاصة بها داخلياً وخارجياً، وجارٍ أيضاً التنسيق لتشغيل الموقف الإقليمي بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، حيث تم إنشاء الموقف على مساحة 28000م2 بجوار مبنى جامعة بنها لسهولة التنقل من المدينة إلى الأقاليم والعكس، وجارٍ إعداد دراسة لتكامل منظومتي النقل الداخلي والخارجي والربط بينهما من خلال أماكن انتظار مشتركة.