شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: توجد فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان بلغ العام الماضي نحو 707 ألف دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضر والفاكهة والسكر والزجاج والقطن، مشيرةً إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لاسواق دولة جنوب السودان وتلبية احتياجاتها من المنتجات المصرية وذلك نظراً لما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة وقبول كبير لدى المستهلك الجنوب سوداني.

وغادرت وزيرة الصناعة نيفين جامع والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية القاهرة - صباح اليوم الثلاثاء - متوجهان إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لافتتاح فعاليات معرض "صنع في مصر" والذي تشرف على تنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد قدح، سفير مصر بدولة جنوب السودان.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دول حوض النيل وذلك للإستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول وبما يعزز أهداف التنمية المستدامة بها ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري واقتصاداتها على حد سواء، مشيرةً في هذا الاطار إلى أن تنظيم هذا المعرض يعكس إيمان الدولة المصرية بدورها نحو أشقائها من الدول الإفريقية من خلال توفير احتياجات الاسواق الأفريقية بمنتج مصرى متميز ذو سعر تنافسي يلبي رغبات واحتياجات المستهلك الافريقي.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع ويضم العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة والتي تشمل الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويضم منتجات يدوية وحرفية لـ 9 عارضين تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحتاجها سوق دولة جنوب السودان الشقيقة.