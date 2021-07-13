شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط في مصر، وذلك مع تحرك ملحوظ للسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، وتوقعات بمزيد من التغير في سعر المعدن النفيس.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 675 جنيها. عيار 21 سجل 788 جنيها. عيار 24 سجل 900.75 جنيه. الجنيه الذهب 6304 جنيهات. اونصة الذهب 1810 دولار.

ويترقب سوق المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهري) (يونيو) وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.

هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية المرتقبة ستؤدي إلى تغير أسعار الذهب على مدار اليوم فى أكثر من جلسة، وهو ما يعني تغيرات في أسعار الذهب اليوم بمصر طوال تداولات الثلاثاء.